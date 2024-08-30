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Пловец Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль Паралимпиады-2024

Пловец Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль Паралимпиады-2024
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Российский пловец Кирилл Пульвер завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м вольным стилем. Он выступает в классе S5, в который входят люди с умеренным уровнем инвалидности, а также люди, которые в полной мере используют свои руки, но ограничены отсутствием использования туловища и ног.

Пульвер преодолел дистанцию за 1.09,41. Победу в заплыве одержал представитель Украины Александр Комаров с личным рекордом (1.07,77). Серебро — у китайца Го Цзиньчэн (1.08,22). Для Кирилла Пульвера эта медаль стала второй на Паралимпиаде.

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.

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