Пловчиха Дарья Лукьяненко выиграла бронзу Паралимпиады-2024

Российский пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже (Франция) на дистанции 400 м вольным стилем. Она выступает в классе S11, в который входят люди с нарушением зрения.

Лукьяненко преодолела дистанцию за 5.04,37. Победу в заплыве одержала представительница Нидерландов Лизетт Бруинсма, установив новый рекорд Европы (5.00,42). Серебро завоевала спортсменка из Китая Цай Инвэнь с результатом 5.03,45 (азиатский рекорд).

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.