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Виктория Ищиулова завоевала бронзу на дистанции 100 м брассом

Российская пловчиха Виктория Ищиулова заняла третье место на дистанции 100 м брассом на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Она показала результат 1.24,50.

Ищиулова выступает в классе SB8, в который входят люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Первое место у представительницы Испании Анастасии Дмитрив — 1.19,75. Серебряную медаль завоевала британка Уинстон Брок — 1.21,04.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Ранее пловец Кирилл Пульвер завоевал вторую медаль Паралимпиады-2024.

Ранее пловец Андрей Калина завоевал первую золотую медаль для России на Паралимпиаде-2024. Он также выступал на дистанции 100 м брассом.