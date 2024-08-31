Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 30 августа

30 августа прошёл второй соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в столице Франции Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день шесть медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Паралимпиада-2024. 30 августа. Медали сборной России:

Бронзовая медаль Андрея Вдовина в беге на дистанции 100 м в классе Т37.

1. Рикарду Гомеш де Мендонка (Бразилия).

2. Саптойого Пурномо (Индонезия).

3. Андрей Вдовин (Россия).

Бронзовая медаль Кирилла Пульвера в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5.

1. Александр Комаров (Украина).

2. Го Цзиньчэн (Китай).

3. Кирилл Пульвер (Россия).

Бронзовая медаль Дарьи Лукьяненко в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S11.

1. Лизетт Бруинсма (Нидерланды).

2. Чжан Сяотонг (Китай).

3. Дарья Лукьяненко (Россия).

Серебряная медаль Владимира Сотникова в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S13.

1. Игорь Бокий (Беларусь).

2. Владимир Сотников (Россия).

3. Алекс Портал (Франция).

Золотая медаль Андрея Калины в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

1. Андрей Калина (Россия).

2. Янг Гуанлон (Китай).

3. Карлос Даниэль Серрано Зарате (Колумбия).

Бронзовая медаль Виктории Ищиуловой в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.

1. Анастасия Дмитрив Дмитрив (Испания).

2. Брок Уистон (Великобритания).

3. Виктория Ищиулова (Россия).