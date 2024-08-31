Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 30 августа

30 августа прошёл второй соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в столице Франции Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день шесть медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.
Паралимпиада-2024. 30 августа. Медали сборной России:
Бронзовая медаль Андрея Вдовина в беге на дистанции 100 м в классе Т37.
1. Рикарду Гомеш де Мендонка (Бразилия).
2. Саптойого Пурномо (Индонезия).
3. Андрей Вдовин (Россия).
Бронзовая медаль Кирилла Пульвера в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5.
1. Александр Комаров (Украина).
2. Го Цзиньчэн (Китай).
3. Кирилл Пульвер (Россия).
Бронзовая медаль Дарьи Лукьяненко в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем в классе S11.
1. Лизетт Бруинсма (Нидерланды).
2. Чжан Сяотонг (Китай).
3. Дарья Лукьяненко (Россия).
Серебряная медаль Владимира Сотникова в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S13.
1. Игорь Бокий (Беларусь).
2. Владимир Сотников (Россия).
3. Алекс Портал (Франция).
Золотая медаль Андрея Калины в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.
1. Андрей Калина (Россия).
2. Янг Гуанлон (Китай).
3. Карлос Даниэль Серрано Зарате (Колумбия).
Бронзовая медаль Виктории Ищиуловой в плавании на дистанции 100 метров брассом в классе SB8.
1. Анастасия Дмитрив Дмитрив (Испания).
2. Брок Уистон (Великобритания).
3. Виктория Ищиулова (Россия).