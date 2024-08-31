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Игорь Бокий выиграл 18-е золото Паралимпиады. Это лучший показатель среди мужчин в истории

Игорь Бокий выиграл 18-е золото Паралимпиады. Это лучший показатель среди мужчин в истории
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Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал свою вторую золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. 30 августа Бокий одержал победу в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S13 с результатом 56,6 секунды.

Второе место в этом заплыве с серебряной медалью занял российский пловец Владимир Сотников (отставание от победителя 1,35 секунды). Третьим стал француз Алекс Портал (отставание 2,48 секунды).

Ранее на Паралимпиаде-2024 Бокий стал обладателем золотой медали в классе S13 на дистанции 100 м баттерфляем.

Благодаря этой победе Игорь Бокий стал 18-кратным паралимпийским чемпионом, что является лучшим результатом среди мужчин в истории Паралимпиад. Белорусский спортсмен опередил канадского пловца Майкла Эджсона, в активе которого 17 паралимпийских чемпионств.

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