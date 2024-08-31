Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 2-го дня

30 августа прошёл второй соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Были разыграны медали в паравелоспорте, лёгкой атлетике, настольном паратеннисе, паратхэквондо, плавании и стрельбе. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Лёгкая атлетика. Мужчины, класс Т37. Бег на дистанции 100 м

1. Рикарду Гомеш де Мендонка (Бразилия).

2. Саптойого Пурномо (Индонезия).

3. Андрей Вдовин (Россия).

Плавание. Мужчины, класс S5. 100 метров вольным стилем

1. Александр Комаров (Украина).

2. Го Цзиньчэн (Китай).

3. Кирилл Пульвер (Россия).

Плавание. Женщины, класс S11. 400 метров вольным стилем

1. Лизетт Бруинсма (Нидерланды).

2. Чжан Сяотонг (Китай).

3. Дарья Лукьяненко (Россия).

Плавание. Мужчины, класс S13. 100 метров на спине

1. Игорь Бокий (Беларусь).

2. Владимир Сотников (Россия).

3. Алекс Портал (Франция).

Плавание. Мужчины, класс SB8. 100 метров брассом

1. Андрей Калина (Россия).

2. Янг Гуанлон (Китай).

3. Карлос Даниэль Серрано Зарате (Колумбия).

Плавание. Женщины, класс SB8. 100 метров брассом

1. Анастасия Дмитрив Дмитрив (Испания).

2. Брок Уистон (Великобритания).

3. Виктория Ищиулова (Россия).

Настольный паратеннис. Женский парный разряд, категория WD14

1. Китай.

2. Германия.

3. Великобритания.

3. Норвегия.

Настольный паратеннис. Женский парный разряд, категория WD5

1. Китай.

2. Южная Корея.

3. Бразилия.

3. Таиланд.

Лёгкая атлетика. Мужчины, класс F37. Толкание ядра

1. Кудратиллохон Маруфхужаев (Узбекистан).

2. Ахмед Бен Мослах (Тунис).

3. Толиббой Юлдашев (Узбекистан).

Со всеми результатами второго соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.