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Паралимпиада-2024 в Париже: Россия идёт 15-й в медальном зачёте, лидирует Китай

30 августа прошёл второй соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в столице Франции Париже. Были разыграны медали в паравелоспорте, лёгкой атлетике, настольном паратеннисе, паратхэквондо, плавании и стрельбе.

По итогам второго дня сборная России, выступающая в нейтральном статусе, занимает 15-е место с одной золотой, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями. Лидером зачёта является команда Китая.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 30 августа

1. Китай (12 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовых; всего 25 медалей).

2. Великобритания (6 + 6 + 3; 15).

3. Бразилия (5 + 1 + 7; 13).

4. Нидерланды (4 + 1 + 1; 6).

5. Италия (3 + 2 + 8; 13).

6. Австралия (3 + 2 + 2; 7).

...

11-12. Беларусь (2 + 0 + 0; 2).

...

15. Россия (1 + 3 + 5; 9).

По общему количеству завоёванных медалей (девять) сборная России делит пятое место с Францией, уступая Китаю (25), Великобритании (15), Бразилии и Италии (по 13).