Легкоатлет Александр Яремчук завоевал второе золото для России на Паралимпиаде-2024

Российский легкоатлет Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпиады-2024 в беге на 1500 метров. Спортсмен преодолел дистанцию за 3.50,24. Второе место в забеге занял австралиец Майкл Рогер (3.51,19). Бронза у Антуана Про из Франции (3.51,37). Яремчук завоевал второе золото для России в рамках соревнований в Париже.

Ранее золото в финале дистанции 100 м брассом SB8 завоевал россиянин Андрей Калина. Он обошёл своих соперников китайца Ян Гуанлуна и колумбийца Карлоса Серрано Сарате. Четвёртым стал его соотечественник Даниил Смирнов.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.