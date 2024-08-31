Анна Кулинич-Сорокина завоевала серебро в метании копья на Паралимпиаде-2024

Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже (Франция) в метании копья F13 с результатом 38,10 м. Обладательницей золотой медали с мировым рекордом стала китаянка Чжао Юйпин (47,06), а замкнула тройку лидеров Наталья Эдер из Австрии (37,22).

Ранее российский легкоатлет Александр Яремчук стал чемпионом Паралимпиады-2024 в беге на 1500 метров. Также золото в финале дистанции 100 м брассом SB8 завоевал россиянин Андрей Калина.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.