Пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпиады-2024

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м вольным стилем. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта.

Валерия преодолела дистанцию за 2.05,10. Шабалина стала четырёхкратной паралимпийской чемпионкой, а также завоевала вторую медаль на Играх в Париже после бронзы на 100 м баттерфляем. В Токио-2020 российская спортсменка также победила на данной дистанции.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.