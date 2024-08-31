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Пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпиады-2024

Пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпиады-2024
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Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м вольным стилем. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта.

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Валерия преодолела дистанцию за 2.05,10. Шабалина стала четырёхкратной паралимпийской чемпионкой, а также завоевала вторую медаль на Играх в Париже после бронзы на 100 м баттерфляем. В Токио-2020 российская спортсменка также победила на данной дистанции.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.

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