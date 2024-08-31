Виктория Ищиулова завоевала серебро Паралимпиады-2024 в плавании

Российская пловчиха Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м на спине. Она выступает в классе S8, в который входят пловцы с низкой степенью нарушения координации, умеренно нарушенными движениями в ногах, использованием только одной руки.

Виктория преодолела дистанцию за 1.14,97. Первое место заняла британка Элис Тай (1.09,06), третьей стала немка Мира Маак (1.18,36).

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Ранее пловчиха Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.