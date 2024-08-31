Легкоатлет Алексей Чуркин выиграл золото Паралимпиады-2024 в метании клаба

Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в метании клаба. Он выступает в классе F32, в который входят люди c атаксией, атетозом и гипертонусом, чаще всего как следствие церебрального паралича или черепно-мозговой травмы.

Алексей бросил клаб на расстояние 40,33 м. Вторым стал спортсмен из Греции Атанасиос Константинидис (38,65 м). Тройку замкнул представитель Алжира Ахмед Мехидеб (38,61 м).

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Алексей Чуркин принёс сборной России четвёртое золото на Паралимпиаде-2024.