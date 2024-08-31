Алиасхаб Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады-2024 в тхэквондо

Российский тхэквондист Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 80 кг. Он выступает в классе К44, в который входят спортсмены с ампутацией одной руки, или потерей функции руки, или без пальцев ног.

В финальной схватке 31-летний Рамазанов уступил представителю Великобритании Мэтту Бушу со счётом 0:5. Алиасхаб — чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион России.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Ранее легкоатлет Алексей Чуркин принёс сборной России четвёртое золото на Паралимпиаде-2024.