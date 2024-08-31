Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2024 Новости

Алиасхаб Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады-2024 в тхэквондо

Алиасхаб Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады-2024 в тхэквондо
Комментарии

Российский тхэквондист Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 80 кг. Он выступает в классе К44, в который входят спортсмены с ампутацией одной руки, или потерей функции руки, или без пальцев ног.

Материалы по теме
Алиасхаб Рамазанов, тхэквондо — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024
Истории
Алиасхаб Рамазанов, тхэквондо — Наши в Париже на Паралимпиаде-2024

В финальной схватке 31-летний Рамазанов уступил представителю Великобритании Мэтту Бушу со счётом 0:5. Алиасхаб — чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион России.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Ранее легкоатлет Алексей Чуркин принёс сборной России четвёртое золото на Паралимпиаде-2024.

Материалы по теме
Легкоатлет Алексей Чуркин выиграл золото Паралимпиады-2024 в метании клаба
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android