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Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 31 августа

Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 31 августа
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31 августа прошёл третий соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в столице Франции Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день 10 медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Паралимпиада-2024. 31 августа. Медали сборной России:

  • Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м вольным стилем, став четырёхкратной паралимпийской чемпионкой. Она выступает в классе S14.
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  • Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. Она выступает в классе S8.
  • Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 50 м на спине. Он выступает в классе S2.
  • Александр Костин стал серебряным призёром в забеге на 5000 м. Антон Кулятин завоевал бронзовые медали. Они выступают в классе T13.
  • Александр Яремчук завоевал золотую медаль в беге на 1500 м. Он выступает в классе Т46.
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  • Анна Кулинич‑Сорокина стала серебряным призёром в соревнованиях по метанию копья. Она выступает в классе F13.
  • Алексей Чуркин стал обладателем золотой медали в метании клаба. Он выступает в классе F32.
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  • Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо в весе свыше 80 кг. Он выступает в классе К44.
  • Ирина Вертинская выиграла бронзовую медаль в толкании ядра. Она выступает в классе F37.

Паралимпийские игры в столице Франции продлятся до 8 сентября.

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