Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 31 августа

31 августа прошёл третий соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в столице Франции Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день 10 медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Паралимпиада-2024. 31 августа. Медали сборной России:

Валерия Шабалина завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м вольным стилем, став четырёхкратной паралимпийской чемпионкой. Она выступает в классе S14.

Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м на спине. Она выступает в классе S8.

Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 50 м на спине. Он выступает в классе S2.

Александр Костин стал серебряным призёром в забеге на 5000 м. Антон Кулятин завоевал бронзовые медали. Они выступают в классе T13.

Александр Яремчук завоевал золотую медаль в беге на 1500 м. Он выступает в классе Т46.

Анна Кулинич‑Сорокина стала серебряным призёром в соревнованиях по метанию копья. Она выступает в классе F13.

Алексей Чуркин стал обладателем золотой медали в метании клаба. Он выступает в классе F32.

Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо в весе свыше 80 кг. Он выступает в классе К44.

Ирина Вертинская выиграла бронзовую медаль в толкании ядра. Она выступает в классе F37.

Паралимпийские игры в столице Франции продлятся до 8 сентября.