Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 3-го дня

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31 августа прошёл третий соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Были разыграны медали в лёгкой атлетике, паратхэквондо и плавании. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Лёгкая атлетика. Мужчины, класс Т13. Бег на дистанции 5000 м

1. Оухдади Яссин (Испания).

2. Александр Костин (Россия).

3. Антон Кулятин (Россия).

Лёгкая атлетика. Мужчины, класс Т46. Бег на дистанции 1500 м

1. Александр Яремчук (Россия).

2. Майкл Рогер (Австралия).

3. Антуан Про (Франция).

Лёгкая атлетика. Женщины, класс F13. Метание копья

1. Чжао Юйпин (Китай).

2. Анна Кулинич-Сорокина (Россия).

3. Наталья Эдер (Австрия).

Лёгкая атлетика. Мужчины, класс F32. Метание клаба

1. Алексей Чуркин (Россия).

2. Атанасиос Константинидис (Греция).

3. Ахмед Мехидеб (Алжир).

Лёгкая атлетика. Женщины, класс F37. Толкание ядра

1. Ли Инли (Китай).

2. Ми На (Китай).

3. Ирина Вертинская (Россия).

Плавание. Женщины, класс S14. 200 метров вольным стилем

1. Валерия Шабалина (Россия).

2. Поппи Маскилл (Великобритания).

3. Луиз Фиддес (Великобритания).

Плавание. Женщины, класс S8. 100 метров на спине

1. Элис Тай (Великобритания).

2. Виктория Ищиулова (Россия).

3. Мира Маак (Германия).

Плавание. Мужчины, класс S2. 50 метров на спине

1. Габриэл дос Сантос (Бразилия).

2. Владимир Даниленко (Россия).

3. Альберто Абарса Диас (Чили).

Паратхэквондо. Мужчины, класс K44. Вес свыше 80 кг

1. Мэтт Буш (Великобритания).

2. Алиасхаб Рамазанов (Россия).

3. Хамед Хагшенас (Иран).

Со всеми результатами второго соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.