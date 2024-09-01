Паралимпиада-2024 в Париже: Россия поднялась на 8-е место в медальном зачёте

31 августа прошёл третий соревновательный день на Паралимпийских играх – 2024. Российские спортсмены завоевали три золотых, пять серебряных и две бронзовых награды. По итогам трёх соревновательных дней у российских спортсменов уже 19 завоёванных наград — больше только у Китая, Великобритании и Бразилии.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом по итогам третьего соревновательного дня.
Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 31 августа
Китай — 20 — 15 — 7.
Великобритания — 11 — 8 — 6.
Бразилия — 8 — 3 — 12.
Нидерланды — 6 — 2 — 2.
США — 5 — 9 — 5.
Австралия — 5 — 3 — 4.
Узбекистан — 5 — 3 — 3.
Россия — 4 — 8 — 7.
Паралимпийские игры в Париже (Франция) проходят с 29 августа по 8 сентября.