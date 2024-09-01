Соревнования по триатлону на Паралимпиаде-2024 перенесены из-за качества воды в Сене

Организаторы Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) приняли решение перенести соревнования по триатлону с 1 на 2 сентября. Об этом стало известно из заявления Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Последние тесты показывают снижение качества воды в реке после дождей, которые шли в последние два дня. В результате качество воды в месте проведения соревнований 1 сентября непригодно для плавания и превышает пороговое значение, установленное World Triathlon. Было решено перенести все 11 соревнований по паратриатлону на 2 сентября. Проведение стартов зависит от предстоящих тестов воды, соответствующих установленным пороговым значениям World Triathlon для плавания», — говорится в заявлении.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.