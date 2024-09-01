Дарья Лукьяненко принесла ещё одну медаль для России на Паралимпиаде-2024

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко в рамках Паралимпийских игр — 2024 выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине. Она выступает в классе S11, в который входят люди с нарушением зрения. Победу в заплыве одержала китаянка Цая Ливэнь. На втором месте расположилась ещё одна представительница Китая Ли Гуйчжи.

Ранее Лукьяненко завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем.

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.