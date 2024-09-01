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Роман Жданов стал четырёхкратным чемпионом Паралимпиады

Роман Жданов стал четырёхкратным чемпионом Паралимпиады
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Российский пловец Роман Жданов стал четырёхкратным победителем Паралимпиады, завоевав золотую медаль на дистанции 150 метров комплексным плаванием в классе SM4 на Паралимпийских играх в Париже (Франция). Второе место занял Дадаон Ами Омер из Израиля. Тройку сильнейших замкнул представитель Мексики Камачо Рамирез Ангел де Джизус.

В полуфинале Роман показал время 2:31.43, а в финале его результат 2:23.03, что всего на две секунды мирового рекорда, который установил он сам на Паралимпиаде в Токио.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Ранее пловчиха Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.

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