Российская пловчиха Буткова стала серебряным призёром Паралимпиады-2024

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Представительница России Наталия Буткова стала серебряным призером Паралимпиады-2024 на дистанции 150 метров комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Победительницей заплыва стала немецкая спортсменка Таня Шольц. Бронзовую медаль завоевала представительница Бразилии Лидия Виейра.

Ранее российский пловец Роман Жданов стал четырёхкратным победителем Паралимпиады, завоевав золотую медаль на дистанции 150 м комплексным плаванием в классе SM4.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.