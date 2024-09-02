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Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 1 сентября

Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 1 сентября
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1 сентября прошёл четвёртый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день пять медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Паралимпиада-2024. 1 сентября. Медали сборной России:

Георгий Маргиев прыгнул на 2 метра в финале прыжков в высоту и завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в карьере.

Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем.

Роман Жданов стал четырёхкратным победителем Паралимпиады, завоевав золотую медаль на дистанции 150 м комплексным плаванием в классе SM4.

Дарья Лукьяненко выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине в классе S11.

Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе S8.

Паралимпийские игры в столице Франции продлятся до 8 сентября.

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