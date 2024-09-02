Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 1 сентября

1 сентября прошёл четвёртый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день пять медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.
Паралимпиада-2024. 1 сентября. Медали сборной России:
Георгий Маргиев прыгнул на 2 метра в финале прыжков в высоту и завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в карьере.
Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на дистанции 200 м вольным стилем.
Роман Жданов стал четырёхкратным победителем Паралимпиады, завоевав золотую медаль на дистанции 150 м комплексным плаванием в классе SM4.
Дарья Лукьяненко выиграла бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине в классе S11.
Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе S8.
Паралимпийские игры в столице Франции продлятся до 8 сентября.