Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 4-го дня

1 сентября прошёл четвёртый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Были разыграны в том числе медали в плавании и прыжках в высоту. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Плавание. Женщины, класс S8. 200 метров комплексным стилем

1. Уистон Брок (Великобритания).

2. Виктория Ищиулова (Россия).

3. Элис Тай (Великобритания).

Плавание. Женщины, класс S11. 100 метров на спине

1. Цай Ливэнь (Китай).

2. Ли Гуйчжи (Китай).

3. Дарья Лукьяненко (Россия).

Плавание. Мужчины, класс S4. 150 метров комплексом

1. Роман Жданов (Россия).

2. Дадаон Ами Омер (Израиль).

3. Камачо Рамирез Ангел де Джизус (Мексика).

Плавание. Женщины, класс S4. 150 метров комплексом

1. Таня Шольц (Германия).

2. Наталия Буткова (Россия).

3. Лидия Виейра (Бразилия).

Лёгкая атлетика. Прыжки в высоту. Мужчины, класс T47

1. Родерик Таусенд (США).

2. Кумар Нишад (Индия).

3. Георгий Маргиев (Россия).

Со всеми результатами второго соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.