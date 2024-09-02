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Паралимпиада-2024 в Париже: Россия сохранила 8-е место в медальном зачёте

1 сентября прошёл третий соревновательный день на Паралимпийских играх – 2024. Российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. По итогам четырёх соревновательных дней у российских спортсменов уже 24 завоёванные награды.

Лидерами медального зачёта являются Китай, Великобритания и США.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 1 сентября.

1. Китай — 33 — 27 — 11;

2. Великобритания — 23 — 12 — 8;

3. США — 8 — 11 — 8;

4. Бразилия — 8 — 4 — 15;

5. Франция — 6 — 9 — 11;

6. Австралия — 6 — 6 — 10;

7. Нидерланды — 6 — 2 — 2;

8. Россия — 5 — 10 — 9;

9. Италия — 5 — 4 — 9;

10. Узбекистан — 5 — 3 — 3.

Паралимпийские игры в Париже (Франция) проходят с 29 августа по 8 сентября.