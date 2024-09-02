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«Хочу, чтобы люди помнили». Паралимпиец Маргиев посвятил свою медаль детям Беслана

«Хочу, чтобы люди помнили». Паралимпиец Маргиев посвятил свою медаль детям Беслана
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Российский прыгун в высоту Георгий Маргиев заявил, что свою бронзовую медаль, полученную на Паралимпиаде‑2024 в Париже, он посвятил 20-летию со дня трагедии в Беслане.

— Кому вы посвящаете эту медаль?
— Сегодня 20 лет со дня трагедии в школе в Беслане. Я хотел бы просто приложить медаль к листику (со списком погибших и пострадавших), посвятить эту победу, эту медаль нашим деткам. И просто отправить фотографию, чтобы знали люди об этом.

— Как вы переживали эту беду в 2004 году?
— Я был ещё маленьким. Мне было девять лет, я ходил в школу. Пришёл домой, и мама плакала. Каждый год, когда я это всё смотрю о Беслане и накатывают те воспоминания, то наворачиваются слезы… Вы напишите об этом обязательно. Я хочу, чтобы люди помнили, — приводит слова Маргиева «Матч ТВ».

Маргиев завоевал бронзу в финале Паралимпиады‑2024 в Париже с результатом 2,00 м. Первым стал американец Родерик Таусенд (2,12 м), серебро забрал индус Кумар Нишад (2,04 м).

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