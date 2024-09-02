Итальянского гребца лишили медали Паралимпийских игр — 2024 из-за телефона в лодке

Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр — 2024 из‑за телефона в лодке. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации гребли Италии.

«Джакомо Перини фактически стал главным героем экстраординарного финала мужского одиночного плавания PR1. Он финишировал третьим после того, как лидировал до середины гонки. Однако в конце был исключён судьей гонки, который, проверив сумку Перини, куда он положил воду и личные предметы, заметил наличие смартфона, который он невольно забыл выложить.

Исключение произошло на основании постановления, запрещающего наличие на судне приборов, способных сообщаться с внешней средой. Итальянская федерация гребли незамедлительно подала апелляцию, которая была отклонена Советом жюри, и теперь готовится обжаловать это решение, вступив в спор с Исполнительным комитетом мира по академической гребле», — говорится в заявлении Федерации гребли Италии.