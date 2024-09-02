Российского спортсмена столкнули с дорожки во время забега на 1500 м на Паралимпиаде-2024

Сегодня. 2 сентября, проходит очередной соревновательный день на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Во время мужского забега на 1500 метров в классе Т11 гид польского спортсмена наткнулся на российского бегуна Фёдора Рудакова. Россиянин упал и не смог продолжить забег.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Российской стороной подана апелляция на результаты в этой дисциплине. Решение будет принято позже.

Ранее российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал золотую медаль соревнований в Париже в метании клаба.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.