«Летел за золотом». Тхэквондист Рамазанов — о серебре на Паралимпиаде в Париже

Российский тхэквондист Алиасхаб Рамазанов, который завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в весе до 80 кг, рассказал, что на Игры летел за золотой медалью.

«Я, как и любой спортсмен, летел сюда за золотом, но имеем то, что имеем. Альхамдулиллях, всем огромное спасибо за поздравления, тёплые слова, за ваши молитвы, пусть Всевышний воздаст каждому, огромная благодарность моим личным тренерам, тренерам сборной, республики, спортсменам, спарринг-партнёрам, массажистам, доктору, я желаю вам всем ощутить, получить те эмоции радости, счастья, которые получил я и моя семья, цените время, цените жизнь родителей, семью родных, друзей, всех, кто как-то причастен к этой медали, всем огромное спасибо, за всё хвала Всевышнему, всех обнял», — написал Рамазанов в социальных сетях.

Рамазанов выступает в классе К44, в который входят спортсмены с ампутацией одной руки, или потерей функции руки, или без пальцев ног. В финальной схватке он уступил представителю Великобритании Мэтту Бушу со счётом 0:5. Алиасхаб — чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, многократный чемпион России.