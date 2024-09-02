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Лучница из Великобритании Гринхэм — первая беременная, получившая медаль на Паралимпиаде

Лучница из Великобритании Гринхэм — первая беременная, получившая медаль на Паралимпиаде
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Британская лучница Джоди Гринхэм стала первой беременной спортсменкой, кто выиграл медаль Паралимпийских игр. Об этом сообщает сайт Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery). Джоди Гринхэм завоевала бронзовую медаль Парадимпиады-2024 в стрельбе из блочного лука, находясь на седьмом месяце беременности.

«Это одна из самых важных вещей, которые говорила в интервью. Знаю, что люди уже собирались посмотреть на меня и сказать: «О, молодец, ты сделала это. Ты выступала беременной». Но я хотела большего. Показать, что я здесь не для того, чтобы участвовать беременной. А чтобы соревноваться и выигрывать медали беременной. И думаю, что добилась результата, чему очень рада», — приводит слова Гринхэм World Archery.

Золото в стрельбе из блочного лука на Парадимпиаде-2024 выиграла Ознур Куре Гирди из Турции, серебро у Фатемех Хеммати из Ирана.

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