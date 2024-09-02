Лучница из Великобритании Гринхэм — первая беременная, получившая медаль на Паралимпиаде

Британская лучница Джоди Гринхэм стала первой беременной спортсменкой, кто выиграл медаль Паралимпийских игр. Об этом сообщает сайт Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery). Джоди Гринхэм завоевала бронзовую медаль Парадимпиады-2024 в стрельбе из блочного лука, находясь на седьмом месяце беременности.

«Это одна из самых важных вещей, которые говорила в интервью. Знаю, что люди уже собирались посмотреть на меня и сказать: «О, молодец, ты сделала это. Ты выступала беременной». Но я хотела большего. Показать, что я здесь не для того, чтобы участвовать беременной. А чтобы соревноваться и выигрывать медали беременной. И думаю, что добилась результата, чему очень рада», — приводит слова Гринхэм World Archery.

Золото в стрельбе из блочного лука на Парадимпиаде-2024 выиграла Ознур Куре Гирди из Турции, серебро у Фатемех Хеммати из Ирана.