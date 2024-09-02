Валентина Петрилло из Италии стала первым трансгендером* в истории Паралимпийских игр

Итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло стала первым трансгендером* в истории Паралимпийских игр. Сегодня, 2 сентября, она приняла участие в предварительном забеге на дистанции 400 метров среди спортсменок с нарушением зрения (категория T12) в рамках Паралимаиады-2024 в Париже.

50-летняя бегунья показала шестой результат (58,35 секунды) и квалифицировалась в полуфинальную стадию, где также выступит россиянка Анна Кулинич-Сорокина, занявшая четвёртое место с результатом 57,26.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.

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