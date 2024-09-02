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«Обожаю русских». Американская чемпионка Паралимпиады Лонг — о тёплом отношении к России

«Обожаю русских». Американская чемпионка Паралимпиады Лонг — о тёплом отношении к России
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16-кратная чемпионка Паралимпийских игр американская пловчиха Джессика Лонг рассказала, как относится к России.

«Конечно, Россия у меня в сердце. Я родилась в России, у меня там было имя Татьяна. Я обожаю русских, эта страна занимает особое место в моей душе. Очень счастлива обратиться к жителям и России, и Иркутской области, откуда я родом. Всем большой привет!» — приводит слова Лонг «Матч ТВ».

Джессика Лонг (Татьяна Кириллова) родилась в Братске. Мать оставила девочку в детском доме. Лонг удочерила семья из США в 13 месяцев.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.

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