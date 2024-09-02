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Россиянин Тарасов завоевал серебро Паралимпиады-2024 в плавании на 50 м вольным стилем

Двукратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион мира российский пловец Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (класс S9).

Чемпион Лондона-2012 Тарасов преодолел дистанцию в 50 м за 25,15. Лучший результат в заплыве продемонстрировал итальянец Симоне Барлаам — 23,90 (новый мировой рекорд). Тройку призёров замкнул представитель Норвегии Фредрик Сольберг (25,33).

31-летний Тарасов — уроженец Саратовской области. Данная медаль стала для него пятой серебряной в карьере с летних Игр. Всего в активе Дениса теперь семь медалей с Паралимпиад.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.