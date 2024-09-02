Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал рекордное 20-е золото на Паралимпиаде

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Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал 20-е в карьере паралимпийское золото. Это лучший показатель в истории Паралимпиад у мужчин.

Юбилейное 20-е золото Бокий завоевал в рамках Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м вольным стилем в классе S13. В нём соревнуются спортсмены с лёгкой степенью нарушений зрения.

50 м вольным стилем на Паралимпиаде-2024 Бокий преодолел за 23,65. Вторым в заплыве стал украинец Илья Ерёменко (23,77). Тройку призёров замкнул ещё один представитель Украины Алексей Вирченко (23.85).

Для белоруса это уже четвёртое золото в Париже. Ранее он выиграл на дистанциях 100 метров баттерфляем, 100 метров на спине и 400 метров вольным стилем.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.