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Россиянин Дмитрий Черняев стал чемпионом Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м брассом

Российский пловец Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль летней Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м брассом в классе SB4. В его рамках соревнуются спортсмены с различными нарушениями физического здоровья.

Черняев преодолел дистанцию за 1.32,2. Второй результат в финальном заплыве продемонстрировал грек Антониос Цапатакис (1.36,16). Тройку призёров с результатом 1.42,52 замкнул итальянец Мануэль Бортуццо.

Для сборной России золотая медаль Черняева стала шестой на Паралимпиаде-2024. Дмитрий — уроженец Челябинска, он является чемпионом Токио-2020 на данной же дистанции.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.