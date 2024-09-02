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Легкоатлеты Калашян и Сафронов завоевали медали в беге на 100 м на Паралимпиаде-2024

Легкоатлеты Калашян и Сафронов завоевали медали в беге на 100 м на Паралимпиаде-2024
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Российский легкоатлет Артём Калашян завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 100 м. Он выступает в классе T36, в который входят люди с нарушениями координации, такими как гипертония, атаксия и атетоз, а также с церебральным параличом.

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Калашян преодолел дистанцию за 11,7. Победителем забега стал украинец Игорь Цветов (11,43), тройку лучших замкнул ещё один россиянин Дмитрий Сафронов (11,79).

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Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.

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