Легкоатлеты Калашян и Сафронов завоевали медали в беге на 100 м на Паралимпиаде-2024

Российский легкоатлет Артём Калашян завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 100 м. Он выступает в классе T36, в который входят люди с нарушениями координации, такими как гипертония, атаксия и атетоз, а также с церебральным параличом.

Калашян преодолел дистанцию за 11,7. Победителем забега стал украинец Игорь Цветов (11,43), тройку лучших замкнул ещё один россиянин Дмитрий Сафронов (11,79).

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.