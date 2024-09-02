Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третье серебро на Паралимпиаде-2024

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Российский пловец Владимир Даниленко завоевал третью серебряную награду на XVII Паралимпийских играх в Париже (Франция).

Третье серебро Даниленко выиграл на дистанции 200 м вольным стилем в классе S2. Владимир преодолел дистанцию за 4.14,16. Золотую медаль Игр завоевал бразильский пловец Габриэль дос Сантос Араухо (3.58,92). Третьим в финальном заплыве стал чилиец Альберто Абарса (4.22,18).

Ранее россиянин стал вторым на дистанциях 100 и 50 м на спине.

Отметим, что для победителя заплыва Габриэля дос Сантоса Араухо это золото стало третьим в Париже.

В классе S2 соревнуются пловцы с сильно нарушенной координацией туловища, ног и рук либо с низким уровнем координации рук.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.