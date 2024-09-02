Евгений Торсунов выиграл золото Паралимпиады-2024 в прыжках в длину с рекордом Игр

Российский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в прыжках в длину. Он выступает в классе T36, в который входят люди с нарушениями координации, такими как гипертония, атаксия и атетоз, а также с церебральным параличом.

Евгений показал результат 5,83 м, что является рекордом Паралимпийских игр. Серебряным призёром стал бразилец Азер Матеуш Алмейда Рамос (5,76), бронза досталась украинцу Александру Литвиненко (5,76).

Для 34‑летнего россиянина это паралимпийское золото стало вторым в карьере. Ранее он победил в Токио-2020. Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.