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Паралимпиада 2024 в Париже: таблица, медальный зачёт на 2 сентября 2024 года

Паралимпиада-2024 в Париже: Россия идёт на 8-м месте в медальном зачёте, Китай лидирует
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2 сентября прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

По итогам соревновательного дня сборная России, выступающая в нейтральном статусе, занимает неофициальное восьмое место с 31 завоёванной медалью. Лидером зачёта является команда Китая.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 2 сентября:

1. Китай (85 медалей = 42 золотых + 29 серебряных + 14 бронзовых).
2. Великобритания (53 медали = 29 золотых + 14 серебряных + 10 бронзовых).
3. США (42 медали = 13 золотых + 19 серебряных + 10 бронзовых).
4. Бразилия (37 медалей = 12 золотых + 8 серебряных + 17 бронзовых).
5. Франция (33 медали = 10 золотых + 10 серебряных + 13 бронзовых).
6. Австралия (29 медалей = 8 золотых + 9 серебряных + 12 бронзовых)…
8. Россия (31 медаль = 7 золотых + 14 серебряных + 10 бронзовых).

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