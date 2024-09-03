Паралимпиада-2024 в Париже: Россия идёт на 8-м месте в медальном зачёте, Китай лидирует

2 сентября прошёл очередной соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
По итогам соревновательного дня сборная России, выступающая в нейтральном статусе, занимает неофициальное восьмое место с 31 завоёванной медалью. Лидером зачёта является команда Китая.
Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 2 сентября:
1. Китай (85 медалей = 42 золотых + 29 серебряных + 14 бронзовых).
2. Великобритания (53 медали = 29 золотых + 14 серебряных + 10 бронзовых).
3. США (42 медали = 13 золотых + 19 серебряных + 10 бронзовых).
4. Бразилия (37 медалей = 12 золотых + 8 серебряных + 17 бронзовых).
5. Франция (33 медали = 10 золотых + 10 серебряных + 13 бронзовых).
6. Австралия (29 медалей = 8 золотых + 9 серебряных + 12 бронзовых)…
8. Россия (31 медаль = 7 золотых + 14 серебряных + 10 бронзовых).