Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 5-го дня

2 сентября прошёл пятый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Мужчины, 50 м, вольный стиль, класс S9

Варлаам Симоне (Италия) Тарасов Денис (Россия) Сольберг Фредрик (Норвегия)

Женщины, 50 м, на спине, класс S3

Чаллис Элли (Великобритания) Зоя Щурова (Россия) Фернандеш Марта (Испания)

Мужчины, 50 м, вольный стиль, класс S13

Игорь Бокий (Беларусь) Илья Яременко (Украина) Алексей Вирченко (Украина)

Мужчины, 100 м, брасом, класс SB4

Дмитрий Черняев (Россия) Антониос Цапатакис (Греция) Мануэль Бортуццо (Италия)

Бег, 100 м, класс T35

Игорь Цветов (Украина) Артем Калашян (Россия) Дмитрий Сафронов (Россия)

Мужчины, прыжки в длину, класс T36

Евгений Торсунов (Россия) Алмейда Рамос (Бразилия) Алексей Литвиненко (Украина)

Мужчины, 200 м, вольным стилем, класс S2

Габриэл Араужо (Бразилия) Владимир Даниленко (Россия) Альберто Абарса (Чили)

Со всеми результатами второго соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.