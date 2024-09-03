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Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 5-го дня

Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 5-го дня
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2 сентября прошёл пятый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Мужчины, 50 м, вольный стиль, класс S9

  1. Варлаам Симоне (Италия)
  2. Тарасов Денис (Россия)
  3. Сольберг Фредрик (Норвегия)

Женщины, 50 м, на спине, класс S3

  1. Чаллис Элли (Великобритания)
  2. Зоя Щурова (Россия)
  3. Фернандеш Марта (Испания)

Мужчины, 50 м, вольный стиль, класс S13

  1. Игорь Бокий (Беларусь)
  2. Илья Яременко (Украина)
  3. Алексей Вирченко (Украина)

Мужчины, 100 м, брасом, класс SB4

  1. Дмитрий Черняев (Россия)
  2. Антониос Цапатакис (Греция)
  3. Мануэль Бортуццо (Италия)

Бег, 100 м, класс T35

  1. Игорь Цветов (Украина)
  2. Артем Калашян (Россия)
  3. Дмитрий Сафронов (Россия)

Мужчины, прыжки в длину, класс T36

  1. Евгений Торсунов (Россия)
  2. Алмейда Рамос (Бразилия)
  3. Алексей Литвиненко (Украина)

Мужчины, 200 м, вольным стилем, класс S2

  1. Габриэл Араужо (Бразилия)
  2. Владимир Даниленко (Россия)
  3. Альберто Абарса (Чили)

Со всеми результатами второго соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.

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