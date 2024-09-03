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Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 2 сентября

2 сентября прошёл пятый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день семь медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Паралимпиада-2024. 2 сентября. Медали сборной России:

Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (класс S9).

Зоя Щурова стала обладательницей серебряной медали на дистанции 50 м на спине в классе S3.

Артём Калашян завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 100 м в классе T36.

Дмитрий Сафронов выиграл бронзовую медаль также в беге на дистанции 100 м в классе T36.

Владимир Даниленко завоевал серебро в плавании на дистанции 200 м вольным стилем в классе S2.

Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в прыжках в длину в классе T36.

Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 м брассом в классе SB4.

Паралимпийские игры в столице Франции продлятся до 8 сентября.