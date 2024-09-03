Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 2 сентября

2 сентября прошёл пятый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже. Сборная России, выступающая на Паралимпиаде в нейтральном статусе, завоевала в этот день семь медалей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.
Паралимпиада-2024. 2 сентября. Медали сборной России:
Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 50 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (класс S9).
Зоя Щурова стала обладательницей серебряной медали на дистанции 50 м на спине в классе S3.
Артём Калашян завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 100 м в классе T36.
Дмитрий Сафронов выиграл бронзовую медаль также в беге на дистанции 100 м в классе T36.
Владимир Даниленко завоевал серебро в плавании на дистанции 200 м вольным стилем в классе S2.
Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в прыжках в длину в классе T36.
Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 м брассом в классе SB4.
Паралимпийские игры в столице Франции продлятся до 8 сентября.