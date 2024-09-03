Российские паралимпийцы рассказали об отношении к ним со стороны украинского легкоатлета

Легкоатлеты из России Артём Калашян и Дмитрий Сафронов рассказали, как относятся к соперничеству с украинцем Игорем Цветовым в финальном забеге на 100 м на Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Напомним, Калашян и Сафронов завоевали серебро и бронзу в финале в забеге на 100 м (категория Т35), показав результаты 11,70 и 11,79 соответственно. Золото досталось Цветову (11,43).

— Вас удивило, что украинец так оторвался?

Сафронов: нет. А что? Он бежал так на прошлой Паралимпиаде. Просто я тогда был чуть лучше готов и победил, показал своё время. Открою вам секретик — ещё два месяца назад я лечился и вообще не бегал. У меня колено просто не разгибалось. Это сейчас меня в порядок привели, благодаря медицинскому штабу, тренеру и всем я подлечился более‑менее. И вот добежал до третьего места, чему несказанно рад.

— Украинец мимо вас в микст‑зоне прошёл, но даже вас по плечу не хлопнул.

— Да он общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Мы удачи ему пожелаем. Победил — молодец. Значит, был лучше.

Калашян: я ему тоже удачи пожелаю.

Сафронов: он же не с Западной, а с Восточной Украины. Там более лояльны к нам, будем честны. У нас соперничество только на дорожке. В остальном — мы же не политики, а спортсмены. Мы делаем своё дело. Мы тренируемся, выступаем, у нас даже переполненные трибуны есть, — приводит слова российских легкоатлетов «Матч ТВ».

Напомним, Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября.