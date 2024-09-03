«Я тренер, а не механик». Карачаров — о проколе колеса у Чеботарёва на Паралимпиаде-2024

Сергей Карачаров, тренер российского паратриатлониста Виктора Чеботарёва, высказался о комментарии спортсмена после выступления на Паралимпийских играх — 2024, во время которого у россиянина случился прокол колеса.

«Спортсмен дал комментарий сразу после финиша на эмоциях. Велосипед проверялся перед постановкой в транзитную зону. Всё было нормально. В начале транзитной случился прокол. На первом вираже Виктор упал недалеко от пункта технической помощи. Колесо оперативно (на сколько было можно, поменяли). Парень с ссадинами продолжил гонку, не сошёл. Добежал. Да, восьмое место. До этого в 2021 году он был первым на чемпионате мира. В этом году был победителем и призёром этапов Кубка мира. Если коротко, то так. И за техникой мы следили!!! Хоть я и тренер, а не механик», — написал Карачаров в своём аккаунте в телеграм-канале.

Виктор Чеботарёв из-за прокола колеса занял восьмое место в соревнованиях по триатлону на Паралимпиаде-2024.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.