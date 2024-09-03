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«Проиграл недоразумению». Украинец оскорбил чемпиона из России на Паралимпиаде

«Проиграл недоразумению». Украинец оскорбил чемпиона из России на Паралимпиаде
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Украинский спортсмен Александр Литвиненко, завоевавший бронзу Паралимпиады в Париже в прыжках в длину, заявил, что сожалеет, что проиграл российскому спортсмену Евгению Торсунову.

«Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада, может, последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного щемит на душе, потому что проиграл этому недоразумению. Из-за этого имею обиду, не на кого-то, а на себя. Это самая важная, самая тяжёлая медаль в моей жизни», — приводит слова Литвиненко «Суспільне Спорт».

Напомним, Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) в прыжках в длину с результатом 5,83 м, что является рекордом Паралимпийских игр. Серебряным призёром стал бразилец Азер Матеуш Алмейда Рамос (5,76), бронза досталась украинцу Александру Литвиненко (5,76).

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