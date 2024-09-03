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Костин и Кулятин завоевали золото и бронзу на Паралимпиаде на дистанции 1500 м

Костин и Кулятин завоевали золото и бронзу на Паралимпиаде на дистанции 1500 м
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Российский легкоатлет Александр Костин завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 1500 м в классе T13 с результатом 3.44,43, установив паралимпийский рекорд. Также российский атлет Антон Кулятин на этой же дистанции стал бронзовым призёром (3.44,94). Серебряную медаль завоевал Руай Джебабли из Туниса (3.44,67).

Ранее Александр Костин и Антон Кулятин стали золотым и бронзовым призёрами Паралимпиады на дистанции 5000 м в категории Т13.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.

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