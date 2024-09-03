Владимир Путин поздравил российских чемпионов Паралимпийских игр в Париже

Президент РФ Владимир Путин поздравил Андрея Калину, Алексея Чуркина и Валерию Шабалину, ставших чемпионами Паралимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Об этом сообщает Паралимпийский комитет России.

Фото: Пресс-служба ПКР

Фото: Пресс-служба ПКР

Фото: Пресс-служба ПКР

Фото: Пресс-служба ПКР

Фото: Пресс-служба ПКР

Фото: Пресс-служба ПКР

Чуркин стал паралимпийским чемпионом в метании клаба. Он выступал в классе F32, в который входят люди c атаксией, атетозом и гипертонусом, чаще всего как следствие церебрального паралича или черепно-мозговой травмы. Калина выиграл соревнования по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на дистанции 100 м брассом. Шабалина стала чемпионкой Паралимпиады-2024 в плавании спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.