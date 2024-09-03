Никита Котуков стал бронзовым призёром на Паралимпиаде-2024 в прыжках в длину

Российский легкоатлет Никита Котуков стал бронзовым призёром Паралимпиады в Париже в прыжках в длину в категории Т47 с результатом 7,05 м. Золото выиграл Робьель Соль с Кубы (7,41 м), а серебряную медаль получил китаец Ван Хао (7,32 м).

Ранее Александр Костин завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м в классе T13 с результатом 3.44,43, установив паралимпийский рекорд. Также российский атлет Антон Кулятин на этой же дистанции стал бронзовым призёром (3.44,94).

Паралимпийские игры — 2024 в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.