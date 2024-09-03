23-летний россиянин Мозговой завоевал бронзу Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м на спине

23-летний российский пловец Богдан Мозговой завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м на спине в классе S9. В его рамках соревнуются спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В финальном заплыве Мозговой преодолел дистанцию за 1.1,93. Золото соревнований завоевал представитель Беларуси Егор Щелканов (1.00,76). Тройку призёров замкнул француз Уго Дидье (1.01,48).

В финале этой же дистанции, но в классе S7 стартовал ещё один представитель России, выступающий в нейтральном статусе, Алексей Ганюк. Он занял четвёртое место.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.