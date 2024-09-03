Российский пловец Роман Жданов завоевал серебро на Паралимпиаде-2024

Российский пловец Роман Жданов завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м вольным стилем

в рамках Паралимпиады-2024. Он преодолел дистанцию за 2.53,01. Победу одержал израильтянин Ами Омер Дадаон (2.49,26), тройку лучших замкнул представитель Японии Такаюки Судзуки (2.55,17).

В воскресенье, 1 сентября, Жданов, выступающий в классе SM4, выиграл золото Паралимпиады на дистанции 150 м комплексным плаванием.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.