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Российская пловчиха Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпиады, установив мировой рекорд

Российская пловчиха Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпиады, установив мировой рекорд
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22-летняя российская пловчиха Дарья Лукьяненко стала чемпионкой Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе SM11. В его рамках соревнуются спортсмены с с нарушением зрения.

Лукьяненко преодолела дистанцию за 2.37,77, тем самым установив новый мировой рекорд. Предыдущий принадлежал ей же (2.38,47).

Второй результат на финише продемонстрировала представительница Китая Ма Цзя (2.38,70). Тройку призёров замкнула ещё одна китаянка Ливэнь Цай (2.41,83).

Стоит отметить, что для Лукьяненко эта медаль стала третьей в Париже. Ранее она завоевала бронзовые медали в заплывах на 400 м вольным стилем и 100 м брассом.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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