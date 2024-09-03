Белорусский пловец Игорь Бокий стал 21-кратным паралимпийским чемпионом

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал 21-е в карьере паралимпийское золото. Это абсолютный рекорд в истории Паралимпиад у мужчин. У женщин по общему числу золотых медалей с летних Паралимпиад Бокия опережает лишь Триша Зорн (41 золотая медаль).

21-е золото Бокий завоевал в рамках Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексным плаванием в классе S13. В нём соревнуются спортсмены с лёгкой степенью нарушений зрения. Серебро на данной дистанции выиграл француз Алекс Портал. Тройку призёров замкнул представитель России Владимир Сотников.

Для Бокия это уже пятое золото в Париже. Ранее он выиграл на дистанциях 100 м баттерфляем, 100 м на спине, 400 и 50 м вольным стилем.