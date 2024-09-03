Россиянин Алексей Чуркин завоевал вторую личную медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже

Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебро Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в толкании ядра. Соревнования прошли в классе F32, где борются спортсмены с нарушением координации.

Лучшим результатом Чуркина в финале соревнований стал бросок на 11,39 метра. Обладателем золотой медали Паралимпиады-2024 стал грек Атанасиос Константинидис с результатом 11,93 метра. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Греции Лазарос Стефанидис (9,84).

Для Чуркина это вторая награда в Париже. Ранее Алексей завоевал золото в метании клаба.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.